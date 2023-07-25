«Недомогания, простуды, агрессия»: эзотерик рассказала, как организм может реагировать на чистку от негатива извне

Некоторые люди считают, что невзгоды случаются в их жизни по вине чьего-то магического воздействия. Эзотерики рассказывают, что избавиться от порчи или сглаза можно с помощью специальных чисток.

Ясновидящая Инесса Алиева рассказала, в каких случаях стоит обращаться к практикам за услугами по очищению от магического вмешательства извне.

«Обычно необходимость чистки может определить профессионал. Он делает диагностику. Но и сам человек может почувствовать, что ему это необходимо. Либо интуиция подсказывает, либо дела не складываются, болеет человек постоянно или на его пути возникают другие препятствия», — пояснила Алиева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, эффект от проведенной чистки может проявиться не сразу.

«Обычно устранение негативных программ и обновление во всех сферах жизни происходят постепенно. От одного дня до трех полнолуний. То есть в течение полугода может все налаживаться», — пояснила эзотерик.

Алиева отметила, что после проведенной чистки может «вылезти наружу» весь оставшийся негатив.

«В такие моменты люди считают, что их не почистили, обманули или вообще сделали хуже. Но такое бывает. Тем более, что одной чистки не всегда достаточно. Зачастую, необходимо от трех до девяти ритуалов», — добавила ясновидящая.

Очень важно, по словам собеседницы, верить в силу практика и в то, что чистка действительно поможет. Иначе положительного эффекта можно не ждать.

«Бывает, что изменения заметны сразу. У людей заметны душевный подъем, эйфория. Но в сам момент чистки человеку может стать физически или морального плохо, потому что негатив не хочет выходить. После чистки могут появиться недомогания, простуды, неврозы, изменения настроения, агрессия», — отметила Алиева.

В таком случае эзотерик посоветовала не накручивать себя, а постараться отнестись к этому состоянию спокойно. В противном случае имеющийся негатив начнет «поедать» человека.

Ранее эзотерик рассказала, как снять негатив с помощью просто куриного яйца.