«Недоношенность и врожденная пневмония»: стали известны диагнозы девяти младенцев, умерших в Новокузнецке

Стали известны диагнозы всех девяти младенцев, скончавшихся в родильном доме Новокузнецка. Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash, основной диагноз у большинства новорожденных — глубокая недоношенность в сочетании с тяжелыми патологиями.

У четверых детей обнаружили врожденная пневмонию, у одного мальчика — синдром полиорганной недостаточности, а у семимесячного младенца — синдром верхней полой вены и паховую грыжу.

Согласно опубликованному списку, у детей были зафиксированы неонатальные инфекции, внутрижелудочковые кровоизлияния, респираторный дистресс-синдром, почечная недостаточность и другие критические состояния.

Один из случаев описывается как генерализованный инфекционный процесс с фульминантной тромбоцитопенией и тяжелой асфиксией при рождении.

Минздрав Кемеровской области сообщил, что с 1 декабря по 11 января в реанимации находились 32 ребенка, 17 из которых были в крайне тяжелом состоянии. Губернатор региона Илья Середюк отстранил от должности главного врача городской клинической больницы № 1 Виталия Хераскова.

Сам главврач отрицает вину медицинского персонала в смерти младенцев, утверждая, что они не связаны между собой.

В ходе расследования появилась версия, что инфекцию могла случайно занести в отделение санитарка, заболевшая ОРВИ. Пациентки роддома в своих обращениях указывали, что санитарки часто присутствовали на родах вместо медсестер.

При этом в самом медучреждении заявили, что нехватки кадров не было. Расследование трагедии продолжается.

Ранее биолог Анча Баранова усомнилась в версии о причине гибели младенцев в роддоме Новокузнецка.