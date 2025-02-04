Недостаток солнца оказался одним из провокаторов панических атак

Интенсивная тревога может проявиться из-за дефицита солнечного света, но не она одна станет спусковым крючком. Обычно есть и сопутствующие факторы, вроде тревожного расстройства, особенностей личности и психики. По словам врача недостаток света и витамина D могут усугубить приступы. Компенсация элемента наоборот, поможет компенсировать и сделать шаг в лечении расстройства настроения.

«Метаболизм серотонина в мелатонин осуществляется шишковидной железой и происходит лишь при дневном свете. Его дефицит приводит к нарушению регуляции мелатониновой и серотониновой систем, провоцируя расстройства настроения. Это может вызывать учащение и удлинение панических атак. Кроме того, солнечный свет влияет на мозговой кровоток — это наблюдение ученых нашло свое применение в фототерапии недоношенных детей и светотерапии депрессивных пациентов», — добавил эксперт.

Специалист советовал больше времени проводить на улице, ловить солнечные дни, сидеть в максимально освещенных пространствах днем, а также разнообразить свой рацион, в том числе продуктами с витамином D. Также поможет физическая активность.

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