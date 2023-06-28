«Недовольные властью объединяются»: политолог рассказала, кто пострадает от массовых столкновений во Франции

Во Франции вновь начались массовые столкновения. Причина — убийство полицией темнокожего парня. Как сообщает канал Shot , в 17-летнего подростка выстрелил правоохранитель, так как тот вовремя не остановил автомобиль.

Политтехнолог Наталья Сафонова уверена, что беспорядки в Париже будут происходить и дальше, потому что это уже не первый случай. В том году была похожая ситуация. Район, где все произошло на этот раз, находится сразу за деловым кварталом. Убитый подросток сидел за рулем желтого Mercedes AMG, вовсе не бюджетной марки. С ним был еще один подросток, который сбежал.

«Водитель не оказывал сопротивления, просто не сразу остановился по просьбе инспектора, а тот не применил наручники или слезоточивый газ, а выстрелил. Пуля попала в грудь слева, парень умер не сразу, но спасти его не удалось. Беспорядки начались практически сразу», — заметила Сафонова в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

У дома, где жил погибший подросток, возмущенные горожане сожгли автобусные остановки, мусорки и лавочки. Досталось и машинам. Полицейского сейчас отстранили от работы: он задержан, ему предъявили обвинение в умышленном убийстве.

«Движение Black Lives Matter (BLM) во Франции в основном касается небогатых выходцев из Алжира, но этот парень явно был из благополучной семьи. Сейчас в Париже идет массовое сопротивление, и что самое интересное — люди, которые недовольны существующей властью, начали объединяться», — обратила внимание политтехнолог.

По мнению нашей собеседницы, в дальнейшем беспорядки будут еще более организованными. Руководящие сопротивлением граждане будут вести «прицельную охоту».

«Их усилия будут направлены против конкретных лиц. Допустим, полицейский застрелил парня, люди будут узнавать, кто он, откуда, о его семье. Я утрирую, конечно, но настроения людей говорят о том, что так быстро и просто беспорядки не закончатся», — заключила Сафонова.

Ранее мы писали, как бойца СВО подбила граната.