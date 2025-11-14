Нефтяные отходы стали источником углеродных наноматериалов благодаря новой технологии

Ученые Сургутского государственного университета совместно с коллегами из Томского политеха разработали технологию переработки тяжелых нефтяных фракций в углеродные наноматериалы. Метод основан на плазменной обработке, при которой асфальтены помещают в плазменную дугу с температурой около 10 000 кельвинов, пишет РИА Новости.

Процесс длится примерно одну минуту и позволяет получать графитоподобные структуры, нановолокна и нанолуковицы. Выход полезного продукта превышает 50% от исходной массы сырья.

Исследование реализовано при поддержке Российского научного фонда и гранта Ханты-Мансийского автономного округа. В перспективе ученые планируют испытать метод в промышленных масштабах и адаптировать его для других видов нефтяного сырья. Результаты работы опубликованы в журнале Petroleum Research.

Технология может быть использована для производства материалов в медицинской и электронной промышленности.

