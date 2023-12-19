«Негативный след»: выяснилось, почему на самом деле завод Hyundai продали так дешево

Hyundai Motor продаст российский завод в Санкт-Петербурге, заявили представители компании. Как пишут в соцсетях, сумма сделки составила всего 10 тыс. рублей, а покупателем выступила фирма «Арт-Финанс», связанная с президентом дилера «Авилон».

Автоэксперт Петр Баканов объяснил, почему завод продали так дешево, и что ждет марку Hyundai в нашей стране.

«Нужно понимать, что когда компания продается за символическую сумму, бывают дополнительные обязательства. Зачастую вместе с компанией новый владелец обязан покрыть все долги. Причиной могут стать репутационные сложности или негативный след с точки зрения законодательства», — сказал эксперт в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, речь может идти и о негласных вариантах получения прибыли. Например, формально собственник другой, а по факту прибыль будет получать прежний, продолжил Баканов. Завод Renault тоже был продан за символический один рубль.

Что касается будущего марки в России, то, по словам нашего собеседника, ничего не поменяется. Автомобили Hyundai будут по-прежнему продаваться в России, а новые владельцы будут обязаны выполнять все гарантийные обязательства.

«Что касается завода, его выкупила та же компания, что теперь владеет бывшим заводом Volkswagen в Калуге. Там уже идет тестовая сборка автомобилей Chery Tiggo. Можно предположить, что и в Питере будут собирать семейство этих автомобилей. Возможно, в дальнейшем предприятие переориентируется на сборку машин китайской марки GAC», — предположил Баканов.

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