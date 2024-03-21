Негазированные яблочные напитки начнут производить в Шаховской

В городском округе Шаховская в цехе по переработке фруктов и овощей на территории агрокомплекса «Михайловское» начнут производить до 200 литров негазированных яблочных напитков в сутки, а также зефир и пастилу, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.