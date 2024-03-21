Негазированные яблочные напитки начнут производить в Шаховской
Фото: [Пресс-служба ЦСС]
В городском округе Шаховская в цехе по переработке фруктов и овощей на территории агрокомплекса «Михайловское» начнут производить до 200 литров негазированных яблочных напитков в сутки, а также зефир и пастилу, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
В ведомстве уточнили, что площадь цеха составляет 410 квадратных метров. В нем будут перерабатывать фермерские яблоки, выращенные в собственном саду. В реализацию проекта вложили 25 миллионов рублей, его сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству Московской области. На территории агрокомплекса также расположена небольшая животноводческая ферма, где выращивают мелкий рогатый скот, кроликов, птицу, а также магазин.
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