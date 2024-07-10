Неиспользуемый имущественный комплекс выкупили в Ступино на торгах
Фото: [Пресс-служба Минимущества МО]
В Ступино в ходе торгов посредством аукциона реализовали неиспользуемый имущественный комплекс, расположенный на улице Пристанционная, вл. 18/2. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«В торгах приняло участие два участника, победителем аукциона признано Ступинское дорожное ремонтно-строительное управление, с которым будет заключен договор купли-продажи по предложившей цене приобретения имущества, а именно на сумму чуть более 32 миллионов рублей», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
В состав комплекса входят административно-бытовой корпус, гараж и земельный участок площадью 1,3 гектара с видом разрешенного использования под размещение базы ДРСУ. Отметим, что подобрать участок для размещения бизнеса в регионе можно на подмосковной инвестиционной карте.
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