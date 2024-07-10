Неиспользуемый имущественный комплекс выкупили в Ступино на торгах

«В торгах приняло участие два участника, победителем аукциона признано Ступинское дорожное ремонтно-строительное управление, с которым будет заключен договор купли-продажи по предложившей цене приобретения имущества, а именно на сумму чуть более 32 миллионов рублей», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.