Неисправная гидромассажная система погубила 12-летнего ребенка в отеле

В Италии расследуют трагическую гибель 12-летнего мальчика, который утонул в джакузи спа-центра отеля. Происшествие случилось в пасхальные выходные в городе Пеннабилли неподалеку от Римини, сообщает KP.RU со ссылкой на Daily Mail.

Ребенок отдыхал в отеле Duca di Montefeltro вместе с семьей. В какой-то момент он оказался в работающей гидромассажной ванне, и его ногу затянуло в отверстие фильтрационной системы. Мальчик не смог самостоятельно выбраться и ушел под воду.

Персоналу и родственникам удалось извлечь подростка только после полного отключения электропитания и остановки насоса. К тому моменту ребенок провел под водой около пяти минут. Прибывшие на место медики провели реанимационные мероприятия и сумели восстановить сердцебиение, после чего пострадавшего экстренно госпитализировали.

Однако, несмотря на все усилия врачей, 9 апреля констатировали смерть мозга. Длительное кислородное голодание, как установили эксперты, привело к необратимым повреждениям головного мозга.

Прокуратура начала расследование по статье о непредумышленном убийстве. Специалистам предстоит выяснить, было ли оборудование исправно, имелись ли на фильтре защитные решетки и соответствовала ли конструкция джакузи действующим нормам безопасности.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что аналогичные инциденты с засасыванием в гидромассажные системы уже фиксировались в разных странах, но трагедия в Италии вновь поднимает вопрос о безопасности подобных устройств в отелях и спа-центрах.

