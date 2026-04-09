«Ребенок наглотался воды»: двухлетний малыш попал в реанимацию после купания в отеле

На Канарском острове Фуэртевентура двухлетний малыш оказался на грани жизни и смерти прямо в отеле. Ребенка, который купался в гостиничном бассейне, заметили сотрудники стойки регистрации. К счастью, они не прошли мимо. Об этом сообщает The Sun.

Сотрудники отеля вызвали экстренные службы. К моменту прибытия медиков малыша уже вытащили из воды. Врачи оказали первую помощь на месте и приняли решение госпитализировать ребенка. Его состояние, по предварительным данным, тяжелое, но не критическое. Позже выяснилось, что пострадавший — гражданин Великобритании.

Владельцы отеля уже начали внутреннее расследование, а пока врачи борются за жизнь ребенка. Бдительность — главный спасательный круг. И он должен быть всегда надет. Даже на райских пляжах.

