Неизвестная болезнь на орбите: на МКС срочно сменили командира и эвакуируют экипаж

На Международной космической станции произошла внеплановая смена командира. Как сообщает издание Scientific American, американский астронавт Майк Финк передал полномочия российскому коллеге Сергею Кудь-Сверчкову. Об этом сообщает Life.ru.

Причиной решения стала нераскрытая медицинская ситуация с одним из членов экипажа, требующая его срочной эвакуации на Землю. Состояние астронавта характеризуется как стабильное, данные о его личности и диагноз не разглашаются.

В ходе церемонии передачи командования Финк вручил Кудь-Сверчкову символический ключ от станции. Новый командир заявил о готовности продолжить работу на МКС несмотря на сложившиеся обстоятельства.

Ранее НАСА объявило о досрочном завершении экспедиции Crew-11. В среду, 15 января, четверо астронавтов, включая Майка Финка, покинут станцию. После их отлета на орбите останутся трое: командир Сергей Кудь-Сверчков, российский космонавт Сергей Микаев и астронавт НАСА Крис Уильямс.

