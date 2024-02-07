Неизвестные бросили умирать щенков в овраге на кузбасской трассе

Кузбассовцы нашли новорожденных щенков в овраге возле трассы. В Сети считают, что неизвестные пытались жестоким образом избавиться от животных, пишет издание «Vse42.ru» .

Пост обнародовали в соцсетях. Согласно информации оттуда, жительница Кемеровской области случайно обнаружила брошенных пушистиков возле трассы, на морозе. Животных завязали в красном пакете так, что они не могли выбраться.

«Жестокость человеческая не знает границ. Слов нет.... Чудо уже произошло!», – комментирует местная жительница.

Теперь животные спасены, хотя кто их выбросил пока не установили. Женщина сообщила, что собирается найти черному и трем белым щенкам дом. На первое время она надеется найти им хотя бы временную передержку.

Известно, что некоторые кузбассовцы не остались равнодушными и согласились помочь. Многие шокированы бесчеловечным поступком людей, которые выбросили бедняг умирать. Также сибиряки напомнили, что существует уголовное наказание на жестокое обращение с животными.

Ранее сообщалось о самых необычных случаях спасения животных в Нижнем Новгороде.