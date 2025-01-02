Неизвестные похитили в 20 тысяч литров пива в Британии

В канун католического Рождества в Великобритании возник дефицит пива Guinness, из-за чего в барах были ограничены продажи данного напитка.

Как пишет The Guardian, всему виной кража фуры пива.

По данным издания, в середине декабря 2024 года со склада в Мидлендсе неизвестные угнали грузовик, в котором было 400 бочек, в каждой из которых было 50 литров пива. Объем утраченного пива составил 35,2 тысячи пинт.

Поставщик обратился в полицию. Но пока похищенное так и не удалось найти.

Ранее сообщалось о том, что Путин одним решением обрушил акции главного турецкого производителя пива.