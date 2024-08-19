Неизвестные устроили стихийную свалку в лесной зоне Ноябрьска

Живописное место в Ноябрьске превратилось в территорию для складирования мусора. Разгневанные и обеспокоенные экологической обстановкой жители засняли целые горы из отходов, возмутившись поведению соотечественников. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Неприятная картина развернулась за «Авангардом»: бутылки, бумажки, детские рюкзаки, десятки пакетов, канистры и многое другое бросили в лесу. На фоне деревьев и кустарников выросли горы мусора, которые отравляют природу. Эта ситуация особенно раздосадовала автора поста в канале NSK.

«Это массовое преступление горожан против своего же леса! Экологическое бедствие! <...> Вы отбираете у лесных жителей их естественные зоны питания, сокращая, отравляя мусором всю экологическую цепочку! <...> На такие поступки надо смотреть шире: это плевок в общество!», — написал горожанин.

Житель Ноябрьска обратился к администрации города с призывом найти и наказать вандалов, которые неуважительно отнеслись к природе. По его мнению, виновников можно найти по некоторым предметам в мусорных кучах.

Отметим, что за мусор в лесу существует административное наказание. Оно предполагает штраф для гражданских лиц до 15 тысяч рублей. Юридические и должностные лица платят в два раза больше. Если ситуация повторяется, то наказание ужесточают, размер сумм увеличивается во всех случаях.

Ранее сообщалось, что более трехсот человек приняли участие в акции по раздельному сбору мусора в подмосковном Реутове.