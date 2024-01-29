Неизвестные выбросили собаку из такси на остановке в подмосковном Дмитрове

В Дмитрове из такси выбросили собаку. По данным очевидцев, это произошло накануне после полудня на остановке «Ольговская улица».

Как сообщает «ЧП Дмитров», пса приютили неравнодушные граждане. На вид собаке около полутора-двух лет. Она ухоженная и упитанная.

По предварительным данным, это питомец породы бигль. Люди, которые оставили собаку у себя, сейчас ищут ей новый дом.

Ранее сообщалось, что в Московской области нашли тойтерьера по кличке Арчи, который потерялся на одной из железнодорожных станций. Собаку уже вернули хозяину.