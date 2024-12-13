Криста Куиру, ответственная по борьбе с коронавирусом, экс-министр по делам семьи и базовым услугам в правительстве Санны Марин, депутат парламента Финляндии, стала жертвой нападения неизвестного.

Криста Куиру, ответственная по борьбе с коронавирусом, экс-министр по делам семьи и базовым услугам в правительстве Санны Марин, депутат парламента Финляндии, стала жертвой нападения неизвестного.

Инцидент произошел вечером 13 декабря. Об этом сообщается в пресс-релизе Социал-демократической партии Финляндии.

Куиру ударил по лицу неизвестный мужчина среднего возраста. Нападение произошло, когда женщина забирала ребенка из детского сада. Что стало причиной нападения на политика, неизвестно.

Нападение на Киуру уже осудили президент страны Александер Стубб, премьер-министр Петтери Орпо и другие политики страны.

Сообщение о нападении на Кристу Куиру поступило в полицию в 17:19 мск, сообщила полиция Хельсинки.

Злоумышленника пока не нашли, но у сотрудников полиции есть его приметы.

Полиция ведет расследование и поиски подозреваемого.

Ранее сообщалось о том, что профессор Малинен обвинил генсека НАТО Рютте в разжигании новой мировой войны.