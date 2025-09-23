Неизвестный попытался прорваться к польскому президенту Навроцкому во время мессы в американской церкви

Во время богослужения в церкви в Соединенных Штатах некий мужчина попытался прорваться к польскому президенту Каролю Навроцкому. Об этом сообщил телеканал Polsat News.

Когда Навроцкий совершал визит в США, он посетил штат Пенсильвания. Политик посетил мессу, которую читали в церкви в городе Дойлстауне. Во время этого мероприятия произошло ЧП.

«Мужчину в ризе, не являющегося священником, вывели из алтаря. При нем не было видимых опасных предметов, и он не оказал сопротивления», — указали журналисты.

Есть данные, что этот человек пытался прорваться к президенту Польши, но был остановлен и задержан сотрудниками службы безопасности. Мужчина уже известен местной общине, ранее он уже пытался помешать проведению мессы. Переодевание в священника замечено за ним впервые.

Ранее Навроцкий заявил, что Польша должна получить право разместить на своей территории чужое ядерное вооружение и развивать собственную атомную энергетику. Он дал понять, что страна стремится получить достаточные гарантии своей безопасности.