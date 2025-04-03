Неизвестный пырнул ножом мужчину на востоке Москвы и сбежал с места преступления

В Восточном округе Москвы произошло трагическое происшествие: мужчина получил смертельные ножевые ранения. Об этом передает телеканал РЕН, ссылаясь на информацию, полученную от представителей пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

По данным, полученным от сотрудников следственных органов, в непосредственной близости от жилого здания, расположенного на улице Новогиреевской, было найдено тело человека с колото-резаной раной.

По информации от корреспондента телеканала РЕН ТВ, преступник все еще не задержан, он скрылся в неизвестном направлении. В данный момент активно ведутся поиски, опрашиваются очевидцы, просматриваются записи с камер наблюдения.

По факту убийства возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ). На месте работают следователи.

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