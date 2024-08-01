Неизвестный развесил на дереве в Якутске трупы собак

В лесу перед Намцирским трактом в Якутске развесили трупы собак на дереве. Тушки сгнили и засохли, превратившись в картину из фильмов ужасов. Об этом пишет издание «Vse42.ru» .

На жуткую обстановку на тракте наткнулись местные жители. Они забили тревогу в местных пабликах, отметив, что это уже не первое такое дерево с жутким «украшением».

В соцсетях сразу поползли слухи о сатанистах и магических обрядах, кто-то связал мертвых животных с шаманизмом и древними верованиями Якутии. Есть и версия о том, что на деревьях оказались бездомные животные, попавшие в отлов. Случае нападения собак на людей в Якутске не редкость.

Какой бы не была правда, в истории теперь предстоит разбираться компетентным органам.

Ранее сообщалось, что в Калуге хозяин привязал к авто собаку и протащил по трассе на скорости.