В Калуге хозяин привязал к авто собаку и протащил по трассе на скорости

Собака породы бигль могла погибнуть из-за жестокости хозяина: тот привязал питомца к машине и поехал, протащив животное не менее семи километров по дороге. Об этом пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на Shot.

Информацию в Сети распространил очевидец произошедшего. По его словам, мужчина привязал собаку к автомобилю и поехал по трассе «Калуга-Медынь» в районе деревни Акатово. Они ехали примерно семь километров, животное весь путь кувыркалось и барахталось, не в силах угнаться за транспортом.

Вскоре бигля нашли на обочине трассы, хозяин бросил умирать бедолагу с травмами. Неравнодушные жители спасли собаку, передали волонтерам. У пострадавшего сильно разодрана кожа, но он не получил заражения и других серьезных повреждений. Он будет жить.

Что до живодера, то им оказался 42-летний житель Дзержинского района. Его мотивы неизвестны, но причину его поступка выяснят правоохранители. Они провели допрос и собираются привлечь мужчину к ответственности за жестокое обращение с животным. Жестокому калужцу грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбуждено уголовное дело из-за случаев изнасилования котят.