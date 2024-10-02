После нападения в колледже Лангепаса запустят массовую проверку учреждений ХМАО

Департамент образования ХМАО собирается проверить все школы, техникум и вузы региона на предмет безопасности после инцидента в колледже Лангепаса. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Telegram-канал NEFT.

Директор департамента Алексей Дренин подчеркнул, что проверка, организованная ведомством, станет ответом на произошедшее в колледже Лангепаса. После инцидента в учреждении расторгли договор с ЧОПом, однако вопрос безопасности в образовательных заведениях ХМАО теперь стоит остро.

Напомним, бывший студент пронес в Лангепасский политехнический колледж нож. Он напал на преподавателя. Женщина смогла отбиться и обезоружить буяна.

Ранее сообщалось, СК РФ по ХМАО возбудил уголовное дело после нападения в колледже Лангепаса.