Неизвестный воздыхатель увез Семенович из России

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович находится за пределами России вместе с тайным поклонником. Об этом пишет портал «Дни.ру» .

Анна Семенович, как и многие звезды российского шоу-бизнеса, предпочитает не мерзнуть зимой, а пропускать сезон в жарких странах. Недавно артистка покинула страну и оказалась на солнечных Мальдивах. При этом поклонники заподозрили, что исполнительница уехала не одна. Так и оказалось.

Как ответила в сторис личного блога сама Семенович, ее сопровождает любимый. Для убедительности она опубликовала фото постели, где лежат две кепки — мужская и женская. Личность мужчины звезда раскрывать не стала: для фанатов до сих пор загадка, кто покорил сердце гимнастки и певицы.

Однако пользователи Сети надеются, что неизвестный воздыхатель станет «тем самым» и делает их кумира счастливой.

Ранее сообщалось, что Арнтгольц неожиданно объявилась в другой стране.