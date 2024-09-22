Неизвестный зарезал 27-летнего мужчину в лесу в Новой Москве
СК: В лесном массиве Новой Москвы найден труп с множеством ножевых ранений
Фото: [t.me/skmoscowgsu]
Мертвого мужчину нашли в лесном массиве в Новой Москве. Как сообщает столичный СК, на теле есть множественные следы от ножевых ранений.
Труп обнаружили на территории Новой Москвы 22 сентября. Прибывшие на место следователи предварительно установили, что 27-летний мужчина скончался от множественных ножевых ранений, включая колотые проникающие.
Однако пока не установлено, где именно произошло преступление. На месте работают следователи, опрашиваются свидетели. Были назначены судебные экспертизы, в том числе медицинская и дактилоскопическая (следы, отпечатки).
Ведомство уточняет, что предполагаемый убийца был установлен. Расследование по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» продолжается.
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