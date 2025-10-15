Нейрохирург разрешила своему ребенку продырявить череп пациента

В Австрии разгорается медицинский скандал: нейрохирург была арестована после того, как разрешила своей 12-летней дочери участвовать в сложной операции на головном мозге. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Daily Mail.

По данным следствия, женщина не только привела подростка в стерильную зону, но и вручила ей хирургическую дрель, позволив проделать отверстие в черепе пациента. Прокурор Джулия Штайнер квалифицировала эти действия как создание серьезного риска для жизни больного, хотя адвокат врача Бернхард Лехофер настаивает, что девочка лишь физически поддерживала руку матери.

Расследование началось после серии анонимных сообщений, поступивших в администрацию клиники, при этом сама нейрохирург не признала вину. Слушания по делу, которые могут привести к лишению врачебной лицензии, отложены до 10 декабря 2025 года.

Отмечается, что само вмешательство провели успешно. Тем не менее качество медуслуг вызвало вопросы, в том числе у семьи пациента.

