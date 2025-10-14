Офицера ВС РФ Белова с подтвержденной меланомой вместо госпиталя отправили на передовую

Капитана Романа Белова с диагностированной меланомой, несмотря на врачебные рекомендации, отправили командовать мотострелковой ротой в зону СВО. Вместо обследования военнослужащий столкнулся с противодействием командования, которое, по его словам, блокирует его рапорты. Об этом сообщает «Лента.ру».

История капитана Романа Белова вызвала резонанс после его обращения. При наличии категории годности «В», означающей ограниченную годность к службе, и диагноза «меланома» его назначили командиром роты на передовой. Врачи настаивали на щадящем режиме, однако командование проигнорировало медицинские заключения.

По словам офицера, его командиры целенаправленно препятствуют оформлению документов для лечения, создавая риск последующего уголовного преследования. Юрист Белова был вынужден направить рапорт через официальный сайт Минобороны в обход непосредственного начальства. Единственной реакцией командиров стала угроза изъять у военного мобильный телефон.

Супруга капитана, Светлана Белова, активно борется за его здоровье, направляя многочисленные обращения в военное ведомство. Она требует хотя бы перевода мужа для службы по месту жительства, чтобы обеспечить регулярное наблюдение у онкологов. В официальных ответах Минобороны значится, что оснований для увольнения капитана Белова нет.

