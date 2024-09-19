Нейросеть помогла найти пропавшую на 9 дней пенсионерку в лесах Ленобласти

Умные технологии и «судьбоносное» ведро помогли выбраться из лесной ловушки жительнице Пскова. 73-летняя Тамара ушла в чащу всего на пару часов, а провела там целых девять дней. Об этой истории спасения рассказали волонтеры отряда «ЛизаАлерт» (Санкт-Петербург).

Волонтеры применяют нейросети для снимков и анализа с воздуха, запуская технологии на беспилотниках. Один из таких вылетов недавно помог спасти жизнь пенсионерки, которая заблудилась в густом лесу Псковской и Ленинградской областей. ИИ зафиксировал странные цветные пятна, похожие на человека с желтым ведром. Оказалось, что Тамара при виде дрона стала активно махать желтой емкостью. При этом женщину безуспешно искали уже девять дней.

«Хватаю рацию, направляю ближайшую группу к этой драгоценной точке. Первыми к Тамаре Сергеевне выходят ребята из «Экстремума», следом за ними — добровольцы «ЛизаАлерт». Несмотря на перенесенные испытания, она отказывается от эвакуации на носилках и с поддержкой добровольцев выбирается из леса сама», — сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Госпитализация и медицинская помощь пенсионерке, как ни странно, не потребовались.

Ранее сообщалось, что пропавших около трех недель назад пенсионеров нашли мертвыми в подмосковном лесу.