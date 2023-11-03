Нейросеть помогла выявить почти сто тысяч дефектов в содержании территорий Подмосковья с начала года

С начала этого года «умные автомобили», оснащенные камерами со встроенным искусственным интеллектом, помогли выявить более 94,5 тысячи дефектов в содержании территорий Подмосковья, сообщили в областном ГУСТ. В результате более трех тысяч замечаний обернулись для нарушителей штрафами.