Нейросеть помогла выявить почти сто тысяч дефектов в содержании территорий Подмосковья с начала года
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
С начала этого года «умные автомобили», оснащенные камерами со встроенным искусственным интеллектом, помогли выявить более 94,5 тысячи дефектов в содержании территорий Подмосковья, сообщили в областном ГУСТ. В результате более трех тысяч замечаний обернулись для нарушителей штрафами.
«Значительная часть нарушений была оперативно отработана, но а те, что устранили несвоевременно, принесли в бюджет 143 миллиона 790 тысяч рублей, — отметила глава ведомства Светлана Аипова.
По словам министра, большинство штрафов нейросеть сформировала в августе. Тогда было вынесено 984 постановления на сумму более 44 миллионов рублей. Многие выявленные в течение года замечания касались несвоевременного вывоза снега или его уборки, грязных опор освещения и стертой дорожной разметки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.