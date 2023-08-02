Нейросеть проверила свыше четырех тысяч контейнерных площадок в Подмосковье за июль

Автомобили, оснащенные нейросетевыми камерами, провели проверку более четырех тысяч контейнерных площадок в Подмосковье на наличие нарушений, сообщили в областном ГУСТ.

«Как мы знаем, лето — сезон дач и ремонта. Искусственный интеллект помогает не только установить нарушителей, например СНТ, которые не имеют договора на вывоз мусора, но и также привлекать к ответственности коммунальные предприятия, не исполняющие свои обязанности должным образом», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.

По словам министра, большинство нарушений выявили в Истре, Сергиевом Посаде и Домодедове. Всего было зафиксировано 878 нарушений в содержании контейнерных площадок. Помимо этого, в ряде округов прошли рейды «умных автомобилей» по выявлению фактов несанкционированного сброса ТКО вне контейнерных площадок,. В результате рейдов выявлено более 200 нарушений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что в регионе растет посещаемость парков.