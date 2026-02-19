Нейросети в школе: в России утвердили первый учебник по ИИ для 5–9 классов

Школьное образование в России официально дополняется курсом по нейросетям. Об этом сообщает «CNews».

Министерство просвещения включило в федеральный перечень первый учебный комплекс по искусственному интеллекту для учеников 5–9 классов. Пособие «Введение в искусственный интеллект» разработано «Альянсом в сфере ИИ» специально для ранней профориентации подростков.

К книгам прилагаются видеолекции и онлайн-тесты, которые делают обучение наглядным. Практические навыки школьники будут отрабатывать на выделенном образовательном портале, имитируя работу реальных разработчиков. Теперь любая школа страны может легально внедрить этот курс в сетку часов или внеурочную деятельность.

Эксперты подчеркивают: это не просто «информатика 2.0», а полноценная база для понимания того, как работают алгоритмы, которые уже сегодня управляют лентами соцсетей и беспилотниками. Ожидается, что массовое внедрение пособий начнется уже со следующего учебного года.

Ранее в Ростове-на-Дону запустили систему ИИ для поиска преступников и пропавших людей.