Некоторые фигуранты дела о теракте на Керченском мосту скрылись от СК РФ

Несколько лиц, фигурирующих в уголовном деле о подрыве Керченского моста два года назад, сбежали за границу, чтобы избежать разбирательств с органами Следственного комитета России. Об этом во вторник, 27 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Российские органы сотрудничали с армянским, грузинским и китайским ведомствами для того, чтобы принять во внимание все обстоятельства дела. Отмечается, что в рамках мероприятий Следственного комитета провели более 30 судебных проверок, проверили камеры видеонаблюдения и электронные девайсы подозреваемых, в том числе и средства связи.

Российская сторона постановила продолжить делопроизводство для уточнения личности заказчиков и исполнителей преступления, которые покинули территорию РФ.

Ранее сообщалось о том, что из-за ракетных атак ВСУ муниципальные власти Керчи ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации.