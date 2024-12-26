Некоторые позы для сна оказались связаны с ранним старением

Косметолог Георгий Кабулов рассказал «Газете.Ru» , какие позы для сна могут привести к преждевременному старению.

По словам специалиста, любые позы для сна, вызывающие избыточное натяжение кожи, могут со временем привести к морщинам и заломам. Аналогично происходит, когда кожа сдавливается и продавливает ее в складки. Усиливается природная асимметрия лица, портится его эстетический вид.

Самые «состаривающие» позы для сна — на животе или боку. Косметолог рекомендует спать на спине. Главное найти щадящее положение для головы.

«Слишком высокое положение может привести к тому, что подбородок опустится, а шея сморщится. В то время как слишком плоское положение может привести к пробуждению с опухшими глазами из-за скопления жидкости и лимфы в верхней части тела», — пояснил эксперт.

Кабулов советовал приобрести ортопедические подушки с эффектом памяти, которые помогут разгрузить шею и поддерживать голову в анатомически правильном положении. Помогают также наволочки из таких материалов как атлас, шелк и сатин.

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