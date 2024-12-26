Россиянам назвали шесть лучших процедур для зубов на новогодние праздники

В беседе с сайтом aif.ru врач-стоматолог Виктория Шелудкова посоветовала россиянам использовать праздничные дни для улучшения своей улыбки и здоровья зубов.

Новогодние праздники — это почти мини-отпуск, который полезно потратить на свое здоровье. Как отметила стоматолог Шелудкова, есть шесть процедур, которые можно включить в комплекс лечебно-профилактических мероприятий для зубов.

Например, это чистка зубного ряда, установка импланта, удаление зубов мудрости, пластика полости рта, лечение пульпита и кариеса, проведение физиотерапии.

Как отметила врач, это позволит улучшить эстетику улыбки и вернуть уверенность, начав новый год с важной «инвестиции» в себя.

Ранее сообщалось, что врач назвал причины неприятного запаха изо рта и рекомендовал не тянуть с обращением к врачу.