Россиянам назвали шесть лучших процедур для зубов на новогодние праздники
Стоматолог Шелудкова посоветовала шесть процедур для зубов на праздники
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В беседе с сайтом aif.ru врач-стоматолог Виктория Шелудкова посоветовала россиянам использовать праздничные дни для улучшения своей улыбки и здоровья зубов.
Новогодние праздники — это почти мини-отпуск, который полезно потратить на свое здоровье. Как отметила стоматолог Шелудкова, есть шесть процедур, которые можно включить в комплекс лечебно-профилактических мероприятий для зубов.
Например, это чистка зубного ряда, установка импланта, удаление зубов мудрости, пластика полости рта, лечение пульпита и кариеса, проведение физиотерапии.
Как отметила врач, это позволит улучшить эстетику улыбки и вернуть уверенность, начав новый год с важной «инвестиции» в себя.
Ранее сообщалось, что врач назвал причины неприятного запаха изо рта и рекомендовал не тянуть с обращением к врачу.