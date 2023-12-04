Некоторые вопросы ветеранам СВО в Подмосковье помогают решить «в ручном режиме»

Часть вопросов, с которыми обращаются бойцы СВО, требуют решения «в ручном режиме». Об этом рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева на совещании губернатора Андрея Воробьева с региональным Правительством и главами городских округов.

Министр отметила, что с начала спецоперации социальный блок отработал 17,3 тысячи обращений. Многие вопросы решаются быстро. Например, это касается социальной помощи и сферы образования — детских садов, колледжей, школ. Но в некоторых случаях времени нужно больше.

«В частности, это оформление удостоверений, выплаты за ранение. Эти вопросы фактически решаются в ручном порядке», — рассказала Людмила Болатаева.

Трудности связаны, в том числе, с необходимостью сбора справок. Также министр рассказала о помощи участникам СВО в ремонте квартир, погашении коммунальных долгов и о содействии в розыске пропавших.

Ранее Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.