Некоторые жители Пушкина под Петербургом лишатся своих домов из-за госпроекта

Власти Санкт-Петербурга официально утвердили документацию по строительству путепровода в Пушкине, ради которого у некоторых петербуржцев изымут частные дома и земельные участки, пишет интернет-издание «Деловой Петербург».

Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Документ опубликован на официальном портале правительства.

Путепровод появится в створе Московского шоссе и пройдет над железнодорожными путями Витебского направления. Проект включает не только сам мост, но и обустройство подходов к нему.

Реализация объекта, по замыслу властей, должна значительно улучшить транспортную ситуацию на южном выезде из города и избавить водителей от длительного ожидания на переезде.

Однако проект межевания предусматривает изъятие земельных участков для государственных нужд. В зону строительства попали более 60 объектов недвижимости. Основная часть земель, подлежащих изъятию, расположена в поселке Тярлево вдоль Московского шоссе.

В списке, в частности, значатся участки под домами № 12, № 56, № 69 (литера А), а также земли на Удаловской улице. Кроме частного сектора, стройка затронет и государственные территории — в частности, земли Всероссийского института растениеводства имени Вавилова.

Резонансный проект Тярлевского путепровода обсуждается уже несколько лет. Местные жители активно выступали против строительства, опасаясь сноса жилых домов и вырубки деревьев.

В 2024 году Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) отказался включать в реестр объектов культурного наследия историческую дорогу в Пушкине (участок Московской дороги от Витебской линии Октябрьской железной дороги до Московских ворот на перекрестке с Софийским бульваром). Это решение сняло последние препятствия для реализации проекта.

