«Некоторых даже выписывают»: стало известно состояние детей, отравившихся в школьной столовой в Кировской области

Массовое отравление школьников произошло в селе Калинино Малмыжского района Кировской области. 16 детей доставили в больницу после того, как они пообедали в школьной столовой, сообщает SHOT .

«Новые Известия» сообщили, что часть пострадавших отправились в реанимацию, однако, по словам сотрудницы отделения реанимации КОГБУЗ «Малмыжская ЦРБ», это ложная информация.

«Я была на смене, и дети к нам не поступали. На сегодняшний день они уже в удовлетворительном состоянии, некоторых даже выписывают домой», — рассказала медсестра-анестезист Эльвира Ч. корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Представители СОШ им. генерала-лейтенанта Асапова, где и произошел инцидент, а также администрации Малмыжского района дать комментарий о случившемся нашему корреспонденту отказались.

По предварительной информации, дети отравились пловом из-за неправильной технологии приготовления. Сейчас школу проверяют сотрудники Роспотребнадзора.

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