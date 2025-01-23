Нелегалам запретили въезд через южную границу США

В США нелегальным мигрантам запретили проходить на американскую территорию через южную границу. Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп.

Он приказал Министерству внутренней безопасности, Минюсту и Госдепартаменту принять все необходимые меры для выдворения нелегалов, которые проникают на территорию Штатов через южную границу, отметили представители Белого дома.

Ранее американский журналист Майкл Трейси в личном блоге заявил, что республиканец Дональд Трамп, снова пришедший к власти в США, «ожидаемо» не сдержал обещаний по Украине.

Еще в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки, а также поспособствовать решению других острых вопросов, например, на Ближнем Востоке.