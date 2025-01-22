В США Трампа обвинили в обмане по вопросам Украины

Американский журналист Майкл Трейси в личном блоге заявил, что республиканец Дональд Трамп, снова пришедший к власти в США, «ожидаемо» не сдержал обещаний по Украине.

Еще в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки, а также поспособствовать в решении других острых вопросов, например, на Ближнем Востоке. При этом Майкл Трейси подчеркнул, что остановить события на Украине республиканец обещал еще до вступления в должность.

«Это всегда казалось нелепым обещанием, и, что вполне предсказуемо, этого не произошло», — написал журналист.

После вступления на пост президента США Трамп в действительности отменил ряд указов демократа Джо Байдена, бывшего лидера Белого дома. В ходе недавних речей республиканец призвал Россию скорее урегулировать конфликт и пригрозил РФ торговыми санкциями, если она станет бездействовать.

Ранее эксперт назвал козырь Трампа в переговорах с Россией по Украине.