В США Трампа обвинили в обмане по вопросам Украины
Журналист Трейси заявил о несдержанных обещаниях Трампа по Украине
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Американский журналист Майкл Трейси в личном блоге заявил, что республиканец Дональд Трамп, снова пришедший к власти в США, «ожидаемо» не сдержал обещаний по Украине.
Еще в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки, а также поспособствовать в решении других острых вопросов, например, на Ближнем Востоке. При этом Майкл Трейси подчеркнул, что остановить события на Украине республиканец обещал еще до вступления в должность.
«Это всегда казалось нелепым обещанием, и, что вполне предсказуемо, этого не произошло», — написал журналист.
После вступления на пост президента США Трамп в действительности отменил ряд указов демократа Джо Байдена, бывшего лидера Белого дома. В ходе недавних речей республиканец призвал Россию скорее урегулировать конфликт и пригрозил РФ торговыми санкциями, если она станет бездействовать.
Ранее эксперт назвал козырь Трампа в переговорах с Россией по Украине.