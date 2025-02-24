Эксперт по международным отношениям Арам Акопян рассказал RuNews24.ru , как образовался черный рынок по продаже оружия на Украине, и почему это угрожает мировой безопасности.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявлял, что украинские военные продают огромные партии вооружения, отправляемого Западом. Как подчеркнул эксперт Акопян, проблема присутствует и эта система уходит далеко в 90-е. После развала СССР Украине в наследство досталось почти 9 300 танков, более 11 300 бронемашин, свыше 18 400 артиллерийских систем, ядерные боеголовки и многое другое. Однако в период с 1992 по 1998 год со складов загадочно пропало все вооружение на сумму около 32 млрд долларов. Полагают, что все продали другим странам.

Акопян напомнил, что Украина не лишена старых привычек: рынок нелегального оборота оружия все еще процветает. По словам эксперта, это угрожает Европе, Украине и мировому сообществу в целом. Сейчас, по данным аналитика, Киев отслеживает лишь поставки ПЗРК И ПТУР. Автоматы и гранатометы «исчезают».

«На фоне специальной военной операции проблема приобрела катастрофические масштабы: даже скандально известные «Джавелины», всплывающие в даркнете, — лишь фрагмент колоссальной мозаики», — подчеркнул Акопян.

Заключили, что пока политическая выгода перевешивает безопасность, цикл насилия Украина прервать не сможет.

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