Нелегальным мигрантам запретят водить автомобили и регистрировать браки

В России планируют создать реестр иностранных граждан, которые находятся на территории страны незаконно. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

Для иностранцев, включенных в этот реестр, будут действовать определенные ограничения. Так, им будет запрещено регистрировать браки и разводы, управлять транспортными средствам, регистрировать собственность. Также нелегалы не смогут воспользоваться банковскими услугами и оформить детей в детские сады и школы.

Горовой выразил надежду на помощь в создании реестра со стороны Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и технических служб органов внутренних дел.

Депутаты Госдумы попросили ускорить создание реестра, который будет представлять собой базу иностранных граждан с просроченными или аннулированными миграционными документами. Всем им грозит депортация. Это следует из письма вице-премьера Татьяны Голиковой спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

До конца текущего года для создания реестра нелегальных мигрантов правительство подготовит шесть постановлений и 11 ведомственных приказов.

Ранее сообщалось о том, что мигрантам запретят работать в алкогольных магазинах Подмосковья.