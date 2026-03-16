Нелетная история: почему возврат билетов Qatar Airways длится дольше, чем сам перелет

Катарский перевозчик Qatar Airways с 18 марта возобновил рейсы в Москву и обратно, однако далеко не все пассажиры могут оперативно вернуть деньги за отмененные ранее билеты. В телеграм-канале «Крыша ТурДома» туристы жалуются на задержки и сложности с оформлением возвратов.

Авиакомпания официально заявила, что пассажиры с подтвержденными бронированиями на период с 28 февраля по 28 марта 2026 года имеют право на возврат средств или бесплатное изменение даты (до 30 апреля). Оформить это можно на сайте Qatar Airways в разделе Flexible Travel Options либо через агрегатора, у которого приобретались билеты.

Некоторые туристы уже воспользовались этой возможностью. Один из пассажиров, у которого был запланирован вылет из Сингапура в Москву через Доху на 15 марта, получил уведомление об отмене рейса с размытой формулировкой. Он сразу написал претензию и уже через два часа получил подтверждение полного возврата.

Однако другим приходится ждать гораздо дольше. Один из путешественников рассказал, что билетный агрегатор пообещал вернуть стоимость невозвратных билетов только через 45 дней.

Альтернативный вариант — перебронирование на другие рейсы. В некоторых случаях это срабатывает: например, одной туристке поменяли билеты на рейс марокканской авиакомпании Royal Air Maroc. Но не обходится и без курьезов. Другой пассажир получил обновленный маршрут, из которого исчезло целое плечо перелета: вместо Самуи — Сингапур — Доха — Москва ему предложили Самуи — Сингапур и отдельно Доха — Москва, соединить которые оказалось невозможно.

