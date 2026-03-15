Совет, который стоил денег: семья из Уфы застряла в ОАЭ, перевела рубли, а получила только «гражданство ОАЭ» в анкете

История уфимской семьи, застрявшей в начале марта в Объединенных Арабских Эмиратах, обернулась не только неделей вынужденного ожидания, но и финансовым кошмаром. Туристы должны были вернуться в Россию 2 марта, но из-за угрозы ракетных атак и закрытия воздушного пространства перелет отменили. Пришлось ждать вывозные рейсы, надеясь на лучшее, пишет «ТурДом».

К 7 марта ситуация стала критической: личные деньги закончились. В те дни с такой проблемой столкнулись многие россияне, и Генеральное консульство РФ в Дубае выпустило рекомендацию переводить необходимые суммы с российских карт через приложение «Мой МТС». Семья из Уфы последовала совету дипломатов и перечислила себе 111 тысяч рублей, но чуда не произошло. Деньги так и не пришли.

Путешественникам удалось вернуться в Уфу 8 марта одним из первых рейсов. Едва ступив на родную землю, они потребовали у МТС свои средства обратно. Однако в компании заявили, что возврат невозможен, поскольку при заполнении анкеты для перевода было неверно указано гражданство получателя. Вместо российского в графе стояло «ОАЭ».

По словам семьи, это произошло не по их вине — поле заполнилось автоматически, и они не вносили туда никаких изменений. Сейчас туристы уже подали досудебную претензию и намерены добиваться справедливости.

Ранее сообщалось, что российский турист потратил 440 тысяч рублей из-за отмены рейса в ОАЭ.