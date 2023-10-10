«Нелюди, которым не мешает ничего»: на воинском кладбище в Чебаркуле стали происходить возмутительные вещи

Есть люди, для которых, кажется, нет никаких моральных границ. Воспитание и склад души позволяют им делать ужасное: расхищать могилы. Причем вандалы обкрадывают захоронения в том числе и бойцов, которые отдали свои жизни, защищая их, преступников.

Старшего сержанта Александра Лаврентьева после гибели на СВО похоронили в Чебаркуле, где он служил в последние годы своей жизни. Его мать Светлана, которая ухаживает за могилкой погибшего воина, заметила, что оттуда стали пропадать вещи.

«Чашка, тарелка, еда для поминовения, так нет — надо еще и цветы унести! Неужели люди думают, что они будут смотреться лучше на их захоронении? Или им захотелось продать ворованное и нажиться на этом? Я не понимаю, как так можно! Для близких и так потеря невосполнима, а такие поступки просто добивают», — возмутилась Светлана в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мать бойца добавила, что расхитители — это «нелюди, которым не мешает ничего: ни стыд, ни совесть, ни суеверия». Как известно, с погоста ничего не берут.

Но на новом кладбище погибших на СВО воинов бывали и другие случаи: и головные уборы уносили, и флаги. Зачем воришкам такие «сувениры», непонятно.

Ранее мы писали, как на СВО погиб Александр Лаврентьев.