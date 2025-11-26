Неловкий момент во время романтического жеста повеселил туристов в Риме

В Риме романтическое предложение руки и сердца удивило одну из туристок. По информации издания Leggo, молодой человек, опустившись на одно колено для совершения важного жизненного шага, случайно наступил на джинсы проходившей мимо девушки.

Туристка проявила понимание и не стала вмешиваться в значительный момент, терпеливо дожидаясь ответа избранницы мужчины.

Позже она с юмором высказалась о произошедшем в социальных сетях, отметив, что Италия настолько романтичная страна, что даже в чужом предложении руки и сердца нашлась роль для нее.

На кадрах, опубликованных в TikTok, хорошо видно, как стоящий на колене мужчина не заметил, что наступил на штанину прохожей, создав неловкую, но комичную ситуацию.

