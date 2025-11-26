«Разочарование вместо восторга»: что не так с Таймс-сквер и Моной Лизой?
Блогер Келтон назвал популярные туристические места «мрачной реальностью»
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Опытный путешественник Адам Келтон дал неожиданную оценку популярным туристическим направлениям, охарактеризовав их словосочетанием «мрачная реальность». Его слова приводит издание Daily Mail.
По его мнению, проблема заключается не в самих достопримечательностях, а в завышенных ожиданиях, которые формируются у современных туристов. Это несоответствие между ожиданием и реальностью часто приводит к глубокому разочарованию от поездки.
«Социальные сети создали это странное эхо, где определенные места назначения разрекламированы до невероятных размеров. А потом ты приезжаешь, и реальность просто обрушивается на тебя», — объяснил путешественник.
Среди наиболее переоцененных мест Келтон выделил знаменитые достопримечательности по всему миру. В его список вошли Таймс-сквер в Нью-Йорке, картина «Мона Лиза» в парижском Лувре, Голливудский бульвар в Лос-Анджелесе и Пизанская башня в Италии.
Также он упомянул Бурбон-стрит в Новом Орлеане, греческий остров Санторини в пик туристического сезона, Дубай, британский Стоунхендж и американский монумент «Четыре угла».
