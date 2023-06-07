«Нельзя доверять»: автоэксперт раскритиковал новый смелый эксперимент «Яндекса» с такси

В «Яндексе» запустили беспилотные такси. Компания сообщила об этом в соцсетях . Пока проект находится в тестовом режиме, и машины без водителей доступны только в Москве.

Однако совсем без человека сейчас не получится обойтись. В автомобиле вместе с пассажиром будет находится водитель-испытатель. Генеральный директор сети автопрокатов Дмитрий Матвеев рассказал, какие видит плюсы и минусы в эксперименте от «Яндекса».

«Беспилотники не устранят главные проблемы мегаполисов, а именно пробки и негативное воздействие на экологию. К тому же, я считаю, что программному обеспечению нельзя доверять на 100%», — рассуждает Матвеев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам автоэксперта, на данный момент у него множество вопросов относительно безопасности беспилотных такси. Ему непонятно, кто будет отвечать за ущерб автомобилю в случае аварии. Сейчас такая ответственность лежит на водителе.

«К полномасштабному запуску проекта Россия сейчас не готова. Во-первых, из-за плохого качества дорог на достаточно большой территории. Еще, на мой взгляд, в стране недостаточно полигонов для тестирования», — отмечает собеседник.

Несмотря на критику, эксперт выделил и существенный плюс такого новшества как для владельцев компании, так и для пассажиров.

«Не нужно платить зарплату водителям. Даже при работе такси 24 часа в сутки семь дней в неделю, стоимость поездок сократится», — добавил Матвеев.

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