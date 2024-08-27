Нельзя использовать вилки и венчаться: народные приметы 28 августа

По погоде 28 августа в древности предсказывали, каким будет бабье лето и ждать ли заморозков на следующее утро. Кроме того, в этот день было запрещено венчаться и использовать вилку с ножом. Подробнее о других народных приметах — в материале «Подмосковье сегодня».

Что запрещено делать 28 августа

В этот день не принято брать в руки ножи или вилки. Издавна люди старались кушать только ложками. Также следует отказаться от тяжелых физических нагрузок, но обычные повседневные дела выполнять можно.

28 августа запрещено венчаться в храмах, но допускают светские свадьбы. А если 28 августа попадает на среду или пятницу, то нельзя употреблять в пищу мясо, рыбу и молочные продукты.

Что нужно сделать 28 августа

Этот день считается праздником Успения Богородицы, поэтому православные верующие посещают храмы и молятся. Священниками принято надевать голубые одеяния, так как этот цвет олицетворяет чистоту неба.

Фото: [ pxhere.com ]

Кроме того, 28 августа принято наводить дома чистоту, готовить угощения к столу. Он в этот день должен быть хорошо наполнен пищей.

Приметы о погоде

Если погода в этот день хорошая, значит, старое бабье лето в период с 13 по 21 сентября будет ненастным, если ветер меняет направление — утренних заморозков не будет.

Теплая погода 28 августа, согласно народным приметам, сулила ненастное бабье лето, но теплую осень, а если на небе появилась радуга — осень будет мягкой. О ненастье предупреждают и цветки душистого табака. Если они пахнут сильнее, чем обычно — жди плохую погоду.

Ранее синоптик рассказал, какая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья на этой неделе.