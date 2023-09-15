«Нельзя на себя наговаривать»: ясновидящая Алиева рассказала, как хвастовством можно себя проклясть

Любители похвастаться страшно рискуют. Рассказав всем подряд о своих планах и успехах, человек может с разочарованием обнаружить, что наступила черная полоса. Деньги потерял, в делах полный провал, а дети совсем отбились от рук.

Ничего удивительного, ведь своим хвастовством человек навлек на себя самопроклятие. Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала, как нужно говорить о планах и чем можно делится с окружающими.

«Человек своей похвальбой, своим хвастовством, рассказами о своих успехах сам натягивает на себя самопроклятие. Просто притягивает его в свою жизнь», — заявила Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Она также предостерегла от клятв на крови.

«Самопроклинает себя и тот, кто наговаривает на себя. При клятвах, например: «Чтоб мне не встать!»; «Чтоб у меня рука отсохла!» — предупредила экстрасенс.

Рассказывать о своих планах можно только тогда, когда вы их уже реализовали, подчеркнула Инесса Алиева.

«А если рассказываете, то это должно быть с небольшой радостью. Чтобы не было перенасыщенных эмоций. Иначе человек с радостью расскажет, как все будет хорошо, опередит ситуацию и получит самосглаз», — пояснила ясновидящая.

По ее словам, счастье любит тишину. Но если вам невмоготу молчать, то, когда будете хвастаться, положите в карман фигу или скрестите пальцы, порекомендовала Алиева.

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