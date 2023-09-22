«Нельзя оставлять человека в таком состоянии»: названа опасность развлечений в одиночестве

В некоторых случаях походы в кино, на прогулку, в клуб и другие развлекательные места может оказать негативное влияние на психику. Об этом рассказала клинический психолог Олеся Иневская.

По ее словам, такие способы проведения досуга могут негативно влиять на человека, если перед этим у него произошла утрата значимых отношений.

«Он мог расстаться с партнером, потерять какого-то близкого человека в связи со смертью, конфликтом, уходом из семьи. В этом случае вообще нельзя оставлять человека в таком уединенном состоянии. Тут очень важна социальная поддержка», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, если человек не чувствует участия от окружающих, это может затянуть процесс его восстановления, период горевания.

«Например, после разрыва он идет в кино и видит, как на задних сидениях целуются и обнимаются влюбленные парочки или партнеры танцуют в клубе. Вот это может влиять негативно», — пояснила Иневская.

Во всех остальных же случаях, подчеркнула собеседница, выходы «в люди» даже в одиночестве — вполне полезное мероприятие.

«Тот же поход в кинотеатр. Сейчас психологи рекомендуют это делать даже в одиночестве, потому что появилось большое количество подписок на различные онлайн-платформы. Люди все больше времени проводят дома, а следовательно, ведут менее подвижный образ жизни. Можно купить подписку и вечера проводить вместе с банкой какого-нибудь мороженого за сериалом и получать дофамин. И это будет плохо отражаться на здоровье», — подытожила психолог.

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