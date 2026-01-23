«Нельзя считать безделушкой»: что происходит, когда верующему на шею надевают первый крест

Священник Владислав Береговой в беседе с RT разъяснил значение нательного креста для православного христианина. По его словам, этот символ в первую очередь свидетельствует о принадлежности человека к православной вере и не является простым украшением.

Представитель церкви указал, что основная функция крестика — служить постоянным напоминанием. Он призван указывать его обладателю на необходимость жить согласно христианским заповедям в любой ситуации, включая моменты уединения. Этот знак символизирует веру в то, что Бог наблюдает за каждым мгновением жизни.

Священнослужитель также подчеркнул защитную роль креста. Он отметил, что этот символ оберегает верующего от всех врагов, как видимых, так и невидимых. Согласно церковному взгляду, вся бесовская сила боится Креста Животворящего.

Традиционно нательный крест надевается на человека во время таинства крещения. С этого момента его предписывается носить, не снимая, на протяжении всей жизни. Допустимыми исключениями могут быть лишь особые обстоятельства, такие как необходимость проведения медицинских обследований, хирургических операций или участие в отдельных видах спортивных соревнований.

