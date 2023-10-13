Немец получил ВНЖ в России за помощь участникам спецоперации

Немецкий гражданин Свен Марко Марио Кун получил ВНЖ в России. И все за его активную гражданскую позицию и поддержку нашей страны, сообщает РИА Новости 13 октября.

По данным издания, Кун не просто поддерживает Россию и сам вместе с семьей проживает в Московской области, но еще и оказывает поддержку участникам СВО и является волонтером, помогающим военным и их семьям.

Вид на жительство был вручен в торжественной обстановке сотрудниками МВД, которые поздравили немца и пожелали стать достойным гражданином нашей страны.